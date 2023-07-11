Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, otomobile yardım için duran kamyona başka bir kamyonun çarpması sonucu meydana geldi. Kazada kamyonlar da devrildi ve yol savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeniyle ilgili tahkikat devam ediyor.

Buharkent'te feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

AYDIN Aydın'ın Buharkent ilçesinde bu sabah erken saatlerde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Kaza yapan otomobile yardım için duran kamyona başka bir kamyon çarpınca ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre kaza bu sabah 06.45 sıralarında Denizli- Aydın karayolu üzerinde meydana geldi. Denizli yönünden Aydın istikametine seyir halinde olan FJ 473 AD yabancı plakalı lüks otomobil sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere girdi. Otomobilin ortasından geçen bariyerler aracı hurdaya çevirirken içeride bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kazayı görerek yardım amaçıyla duran kamyona aynı istikametten gelen başka bir TIR arkadan çarpması sonucu her iki kamyon kaza yapan otomobilin bulunduğu şarampole devrildi. Kaza sonrası kamyonlarda bulunan kırtasiye ve inşaat malzemeleri yola saçılarak ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede baba ve bir çocuğun olay yerine hayatını kaybettiği öğrenilirken kazada yaralanan anne ve diğer çocuk ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımı ile bölgede çalışma yapabilen ekiplerin olay yeri incelemesinin ardından lüks araç bariyer demiri kesilerek bulunduğu alandan çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından cesetler morga kaldırıldı. Fransa plakalı araçta ölen ve yaralanan kişilerin isimleri henüz tespit edilemezken anne baba ile 2 çocuktan oluşan ailenin gurbetçi bir aile olduğu tahmin ediliyor.

Bu arada kaza nedeniyle tek şeridi kapanan Denizli-Aydın karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.