Aydın'da 21 yıl önce işlenen cinayete yardım eden şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde, 2005 yılında bir cinayete faile yardımcı olduğu belirlenen bir şüpheli, jandarma ekipleri tarafından tutuklandı. Olay yeniden açılarak eski deliller, tanık beyanları ve teknik veriler incelendi.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 21 yıl önce işlenen bir cinayette, faile yardımcı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi, Buharkent'te 2005 yılında tabancayla öldürülen Hüseyin Kuş'un ölümünde fail V.D'yi o dönem olay yerine götüren şüphelinin belirlenememesi üzerine dosyayı yeniden açtı.

Bu kapsamda, eski deliller yeniden değerlendirildi, tanık beyanları tekrar alındı ve teknik veriler incelendi.

Şüphelinin S.D. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
