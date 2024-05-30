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Bugün Batı ve İç Anadolu'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarına göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batısı ve Göller Yöresi'nde, İç Ege'de ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) paylaştığı uyarılara göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batısı ve Göller Yöresi'nde, İç Ege'de ve İç Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, bugün Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın batısında, Denizli, Uşak, Afonkarahisar, Kütahya, Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batısında ve kuzeyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Göller Yöresi İç Anadolu Antalya Ege Güncel Haberler

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