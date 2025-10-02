Buenos Aires ve Bogota'da İsrail Saldırılarına Protesto

Güney Amerika ülkeleri Arjantin'in başkenti Buenos Aires ve Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırı protesto edildi.

Buenos Aires'te ellerinde Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, yürüyüş düzenleyerek İsrail'in saldırısını kınadı.

Göstericiler, Filistin halkıyla dayanışma mesajı verirken, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıların durdurulmasını talep etti.

Eyleme çok sayıda insan hakları temsilcisi, sendika ve sol gruplar destek verdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ise Filistin destekçisi bir grup, 7. Cadde'yi trafiğe kapatarak İsrail'in saldırısını protesto etti.

"Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganı atan göstericiler, polisin müdahalesinin ardından yolu yeniden trafiğe açtı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, göstericilerin görüntülerini ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşarak, eyleme destek verdi.