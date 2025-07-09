Buenos Aires'te Yoğun Sis Uyarısı: Görüş Mesafesi 100 Metreye Düştü

BUENOS AİRES, 9 Temmuz 2025 (Xinhua) -- Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te sisle kaplı sokaklarda yürüyen insanlar, 8 Temmuz 2025.

Arjantin Ulusal Meteoroloji Servisi, ülkenin orta kesimlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle başkent Buenos Aires ve çevre kentler için mor seviyede hava durumu uyarısı yayımlandı.

Çok sayıda uçuşun gecikmesine ve farklı havaalanlarına yönlendirilmesine neden olan yoğun sis, şehir içi ulaşımda da aksamalara neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, bazı bölgelerde görüş mesafesinin 100 metrenin altına kadar düştüğünü bildirdi. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)