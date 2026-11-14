Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Buenos Aires'te doğal gaz borusu patlamasında 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buenos Aires'in güneyindeki Lanus ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun delinmesiyle patlama oldu; ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Yangın çevredeki konut, iş yeri, okul, huzurevi ve araçları etkiledi, binalar tahliye edildi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in güneyinde altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Ulusal basına göre, Buenos Aires eyaletine bağlı Lanus ilçesindeki Remedios de Escalada bölgesinde, altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun delinmesi sonucu büyük bir patlama ve yangın meydana geldi.

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Şiddetli patlama ve yangın çevredeki konutları, iş yerlerini, bir okulu, huzurevini ve park halindeki araçları etkiledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sivil savunma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevredeki binalar tedbir amacıyla tahliye edilirken, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Şirket yetkilileri, borunun her iki ucunun kapatılmasıyla gaz sızıntısının önce azaltılacağını, ardından tamamen kesilerek yangının söndürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA
Arda Güler dünyayı ayağa kaldırdı! Avrupa basını mest oldu14

Arda'nın frikiği dünyayı salladı! Avrupa basınından övgü yağdı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şiddetli rüzgar binayı yıktı! Faciaya ramak kaldı

Şiddetli rüzgar binayı yıktı! Faciaya ramak kaldı
COP31'de dikkat çeken buluşma! Ahmed eş-Şara ile Meryem Uzerli aynı karede23

Yan yana gelmeleri imkansız gibiydi! Bu pozu verdiler

Kutup girdabı kayıtlara geçen en erken tarihte bozuldu! ABD, Avrupa ve Doğu Asya'da sert soğuk olasılığı arttı

Kutup girdabı rekor erkenlikte bozuldu! Sert kış kapıda mı?
Kerkük-Erbil karayolunda aşırı hız yapan kamyon 3 araca çarptı: 7 ölü

Komşuda katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Osman Kavala'nın avukatlarının yaptığı başvuruya mahkemeden ret28

Üst mahkemeden Osman Kavala kararı
Paris'in göbeğinde Kalaşnikoflu soygun! 1 milyon Euro'luk elmas çaldılar

Avrupa'nın orta yeri! Kalaşnikofla 1 milyon Euro'luk elmas çaldılar
Hollanda'dan Yunanistan'a tarihi hezimet! Tam 7 gol attılar

Komşuya tarihi hezimet! Hollanda gol olup yağdı