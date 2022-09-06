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BUENOS AİRES - Fernandez de Kirchner için evinin önünde alınan güvenlik önlemleri devam ediyor

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Arjantin'de uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, başkent Buenos Aires'teki evinin önünde alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.

Arjantin'de uğradığı suikast girişiminden sağ kurtulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, başkent Buenos Aires'teki evinin önünde alınan güvenlik önlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Mariano Gabriel Sanchez - Güncel

Buenos Aires Arjantin Güncel Haberler

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