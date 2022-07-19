BUENOS AİRES - Arjantin Yahudi Derneği'ne yapılan saldırının yıl dönümü
AA - Pablo Barrera - Güncel
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Arjantin Yahudi Derneği'ne (AMIA) 1994 yılında düzenlenen terör saldırısının 28. yıl dönümünde başkent Buenos Aires anma töreni düzenledi.
Arjantin Yahudi Derneği'ne (AMIA) 1994 yılında düzenlenen terör saldırısının 28. yıl dönümünde başkent Buenos Aires anma töreni düzenledi. Törene katılanlar, saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıdı.
AA / Pablo Barrera - Güncel