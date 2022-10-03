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BUENOS AIRES - Arjantin'de yaşayan Brezilyalılar oylarını kullanmak için sıraya girdi

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BUENOS AIRES - Arjantin'de yaşayan Brezilyalılar oylarını kullanmak için sıraya girdi

Brezilya vatandaşlarının oy kullanmak için sıraya girmesi Slogan atmaları Oy kullanmaları BUENOS AIRES - Arjantin'de yaşayan Brezilyalılar, ülkelerinde olan seçimlerde oy kullanmak için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de bulunan Brezilya Büyükelçiliği önünde sıraya girdi.

Brezilya vatandaşlarının oy kullanmak için sıraya girmesi

Slogan atmaları

Oy kullanmaları

BUENOS AIRES - Arjantin'de yaşayan Brezilyalılar, ülkelerinde olan seçimlerde oy kullanmak için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de bulunan Brezilya Büyükelçiliği önünde sıraya girdi.

Kaynak: AA / Mariano Gabriel Sanchez - Güncel

Buenos Aires Brezilya Arjantin Güncel Haberler

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