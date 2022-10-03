BUENOS AIRES - Arjantin'de yaşayan Brezilyalılar oylarını kullanmak için sıraya girdi
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Brezilya vatandaşlarının oy kullanmak için sıraya girmesi Slogan atmaları Oy kullanmaları BUENOS AIRES - Arjantin'de yaşayan Brezilyalılar, ülkelerinde olan seçimlerde oy kullanmak için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de bulunan Brezilya Büyükelçiliği önünde sıraya girdi.
Brezilya vatandaşlarının oy kullanmak için sıraya girmesi
Slogan atmaları
Oy kullanmaları
BUENOS AIRES - Arjantin'de yaşayan Brezilyalılar, ülkelerinde olan seçimlerde oy kullanmak için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de bulunan Brezilya Büyükelçiliği önünde sıraya girdi.
Kaynak: AA / Mariano Gabriel Sanchez - Güncel