BUENOS AIRES - Arjantin'de yaşayan Brezilyalılar oylarını kullanmak için sıraya girdi Güncel Haberler Brezilya vatandaşlarının oy kullanmak için sıraya girmesi Slogan atmaları Oy kullanmaları BUENOS AIRES - Arjantin'de yaşayan Brezilyalılar, ülkelerinde olan seçimlerde oy kullanmak için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de bulunan Brezilya Büyükelçiliği önünde sıraya girdi. Brezilya vatandaşlarının oy kullanmak için sıraya girmesi Slogan atmaları Oy kullanmaları BUENOS AIRES - Arjantin'de yaşayan Brezilyalılar, ülkelerinde olan seçimlerde oy kullanmak için Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de bulunan Brezilya Büyükelçiliği önünde sıraya girdi. Güncel Kaynak: AA / Mariano Gabriel Sanchez Buenos Aires Brezilya Arjantin Güncel Haberler

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