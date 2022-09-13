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BUENOS AİRES - Arjantin'de Kraliçe II. Elizabeth anısına etkinlik düzenlendi

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan İngiliz Büyükelçiliği, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'i anmak için ülkede ikamet eden tüm İngiliz vatandaşlarının taziye defteri imzalayabilmeleri ve Kraliyet ailesine saygılarını sunabilmeleri için kapıları açtı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan İngiliz Büyükelçiliği, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'i anmak için ülkede ikamet eden tüm İngiliz vatandaşlarının taziye defteri imzalayabilmeleri ve Kraliyet ailesine saygılarını sunabilmeleri için kapıları açtı. Büyükelçilikte bulunan İngiliz bayrağı da yarıya indirildi.

Kaynak: AA / Mariano Gabriel Sanchez - Güncel

Buenos Aires Arjantin Güncel Haberler

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