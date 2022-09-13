BUENOS AİRES - Arjantin'de Kraliçe II. Elizabeth anısına etkinlik düzenlendi Güncel Haberler Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan İngiliz Büyükelçiliği, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'i anmak için ülkede ikamet eden tüm İngiliz vatandaşlarının taziye defteri imzalayabilmeleri ve Kraliyet ailesine saygılarını sunabilmeleri için kapıları açtı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan İngiliz Büyükelçiliği, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'i anmak için ülkede ikamet eden tüm İngiliz vatandaşlarının taziye defteri imzalayabilmeleri ve Kraliyet ailesine saygılarını sunabilmeleri için kapıları açtı. Büyükelçilikte bulunan İngiliz bayrağı da yarıya indirildi. Güncel Kaynak: AA / Mariano Gabriel Sanchez Buenos Aires Arjantin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› BUENOS AİRES - Arjantin'de Kraliçe II. Elizabeth anısına etkinlik düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.