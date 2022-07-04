BUENOS AİRES - Arjantin'de "Anne Frank'ın Günlüğü" sergisi
AA - Pablo Barrera - Güncel
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Genç yaşında Nazi toplama kampına götürülen ve bu kamplarda hayatını kaybeden Yahudi kökenli Anne Frank'ın günlüklerine ait kopyalar, orijinalinin yayınlanmasının 75. yıl dönümünde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen sergide ziyaretçilere açıldı.
Genç yaşında Nazi toplama kampına götürülen ve bu kamplarda hayatını kaybeden Yahudi kökenli Anne Frank'ın günlüklerine ait kopyalar, orijinalinin yayınlanmasının 75. yıl dönümünde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen sergide ziyaretçilere açıldı. Müzede Anne Frank'ın günlüklerinin yanı sıra 2. Dünya Savaşı'ndan kalma eşyalar da sergileniyor.
AA / Pablo Barrera - Güncel