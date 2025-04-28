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BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi
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Bursa Büyükşehir Belediyesine ait deniz otobüslerinin İstanbul ile Bursa arasındaki 4 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 4 seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, bugün 16.00 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun gün içindeki 8 seferi aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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