BUDO'dan olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptalleri

Güncelleme:
Bursa Deniz Otobüsleri, 8 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği 8 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal olduğunu duyurdu.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, yarın saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

