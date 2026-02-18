Haberler

BUDO'nun 2 seferi iptal edildi

BUDO'nun 2 seferi iptal edildi
Bursa Deniz Otobüsleri'nin İstanbul ve Bursa arasında planlanan seferleri, şiddetli rüzgar ve dalga boyu nedeniyle iptal edildi. Sefer güvenliği için bazı hatlarda karşılıklı seferler yapılamayacak.

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) İstanbul ve Bursa arasında yapılması planlanan 2 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, saat 19.02.2026 07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 19.02.2026 08: 00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
