BUDO'nun 8 Seferi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüsleri, çeşitli seferlerinin hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. İptal edilen seferler arasında İstanbul ve Bursa ile Armutlu hatları yer alıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yapılması planlanan 8 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

