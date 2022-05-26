BUDAPEŞTE - Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı - Haberler

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BUDAPEŞTE - Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

AA - Mehmet Yılmaz - Güncel
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türk yemeklerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türk yemeklerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Budapeşte Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Geçici Maslahatgüzarı Meltem Güney'in ev sahipliğinde Matild Palece'de düzenlenen etkinliğe, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai ve çok sayıda davetli katıldı.

Güney etkinlikte, Levai'ye Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabını hediye etti.

Misafirlere, Asırlık tariflerle Türk Mutfağı kitabından seçme tariflerle sunum yapıldı.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Emine Erdoğan, Viktor Orban, Macaristan, Türk, Güncel, Haberler

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