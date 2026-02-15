Haberler

Budadığı ceviz ağacından düşüp yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde budamak için çıktığı ceviz ağacından düşen Fehim İ. (69) ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde budamak için çıktığı ceviz ağacından düşen Fehim İ. (69) ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Göçmen Sokak'ta bir evin bahçesinde meydana geldi. Fehim İ. budamak için çıktığı ceviz ağacında dengesini kaybederek, 4 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Fehim İ., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor

Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu

380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevince boğuldu
ABD, Suriye'de 30 DEAŞ hedefini vurdu

ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! İntikamı böyle aldılar
Temizlik görevlisi isyan etti: İyilik yaparken kul hakkına giriliyor

"İyilik yaparken kul hakkına giriliyor" deyip isyan etti
Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal

Düğmeye basıldı! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay

Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lılarla ilgili isyan ettiren detay
Avrupa ülkesinden bir ilk! Epstein dosyası için özel ekip kuruldu

Sapık milyarder bir ülkeyi alarma geçirdi! Özel ekip kurdular