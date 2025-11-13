Bucheon'da Kamyon Pazara Çarptı: 21 Yaralı

SEUL, 13 Kasım (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'ün batısındaki Bucheon kentinde bir kamyonun pazarda kaldırıma çıkarak ilerlemesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Yonhap Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 60'lı yaşlardaki bir erkek sürücünün kullandığı kamyon perşembe günü saat 10.55'te pazarda kaldırıma çıkarak ilerledi.

21 kişinin yaralandığı kazada 70'li ve 80'li yaşlardaki 3 kadının olay yerinde kalp krizi geçirdiği, 9 yaralının durumunun da ciddi olduğu bildirildi.

İtfaiye yetkilileri, olay yerine yaklaşık 20 araç ve 60 personel gönderdi.

Haberde kamyon sürücüsünün polise verdiği ifadede frene bastığında aracın durmadığını ve fren arızası yaşadığını söylediği belirtildi.

Pazarda yaklaşık 100 metre ilerleyen kamyon bir dükkana çarparak durdu.

Polis, kazanın kesin nedenini araştırıyor.