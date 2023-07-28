Bucak'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak ilçesindeki Alatepe mevkisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Burdur'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı Alatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. 2 uçak, 1 helikopterin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğüne ait 11 arazöz, 2 itfaiye aracı ve çok sayıda personelin yoğun çalışmaları sonucu alevler, fazla ilerlemeden durduruldu. 10 dönüm alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları başlatıldı.