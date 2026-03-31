Bucak'ta Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi

Burdur'un Bucak ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla "Yazar-Şair ve Gençlik Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Bucak İlçe Halk Kütüphanesi tarafından "Kütüphaneler iyileştirir, oku, kaleminle geleceğini sen değiştir" sloganıyla düzenlenen program, Bucak Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, programda yaptığı konuşmada, ilçeye yeni bir kütüphane kazandırmak için çalışmaların başladığını belirtti.

Bucaklı yazarlar için bir internet sitesi oluşturmak istediklerini söyleyen Kuruca, okumanın insanlara önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Erdoğan Çakar da İlçe Halk Kütüphanesi'nin hizmetleri ile ilgili bilgi verdi.

Programda, en yaşlı üye Osman Akay, en küçük üye Mustafa Eymen Özdemir ve 2025 yılında en fazla kitap ödünç alan ilk üç okuyucuya hediyeleri verildi.

Bucak'ın yazarları Hasan Konu, Osman Oktay, Hasan Tülkay, Ömer Özdamar, Nazmi Öner, Osman Tekerci ve Ayşe Oral, öğrencilerle buluştu.