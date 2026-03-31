Haberler

Bucak'ta Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte yazarlar ve gençler buluştu. Bucak Kaymakamı, ilçeye yeni bir kütüphane kazandırma çalışmalarının başladığını duyurdu.

Burdur'un Bucak ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla "Yazar-Şair ve Gençlik Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Bucak İlçe Halk Kütüphanesi tarafından "Kütüphaneler iyileştirir, oku, kaleminle geleceğini sen değiştir" sloganıyla düzenlenen program, Bucak Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, programda yaptığı konuşmada, ilçeye yeni bir kütüphane kazandırmak için çalışmaların başladığını belirtti.

Bucaklı yazarlar için bir internet sitesi oluşturmak istediklerini söyleyen Kuruca, okumanın insanlara önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Erdoğan Çakar da İlçe Halk Kütüphanesi'nin hizmetleri ile ilgili bilgi verdi.

Programda, en yaşlı üye Osman Akay, en küçük üye Mustafa Eymen Özdemir ve 2025 yılında en fazla kitap ödünç alan ilk üç okuyucuya hediyeleri verildi.

Bucak'ın yazarları Hasan Konu, Osman Oktay, Hasan Tülkay, Ömer Özdamar, Nazmi Öner, Osman Tekerci ve Ayşe Oral, öğrencilerle buluştu.

Kaynak: AA / Seher Özer
Türkiye, 5G teknolojisine geçti

Erdoğan düğmeye bastı! Türkiye yeni bir döneme girdi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Dünya Kupası'na katılacak son 4 takım belli oluyor

Alarmları kurun! Bu akşam herkesin gözü burada olacak
Afrika değil Denizli! Mantar aramak için çıktığı ormanda karşılaştığı hayvana bakın

Afrika değil Denizli! Ormanda karşısına çıkan hayvana bakın
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı

4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı