TIR yangında kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
Bucak ilçesinde bir TIR'ın sürücüsünden duman çıkması üzerine yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak TIR'ın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

Bucak'a bağlı Kızılkaya beldesi yakınlarında saat 04.30 sıralarında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 15 SD 758 plakalı TIR'ın şoför mahallinden duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, TIR'ı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekiplerini sevk etti. Yoldan geçen sürücülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Silobas dorsesinde çimento yüklü olan TIR'ın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

