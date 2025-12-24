TIR yangında kullanılamaz hale geldi

URDUR'un Bucak ilçesinde yangın çıkan TIR kullanılamaz hale geldi.

Bucak'a bağlı Kızılkaya beldesi yakınlarında saat 04.30 sıralarında sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 15 SD 758 plakalı TIR'ın şoför mahallinden duman çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, TIR'ı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekiplerini sevk etti. Yoldan geçen sürücülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Silobas dorsesinde çimento yüklü olan TIR'ın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

