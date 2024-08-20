Bucak'ta Yalnız Yaşayan Kadının Evi Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

BURDUR'un Bucak ilçesinde yalnız yaşayan Zeynep Duran'ın iki katlı ahşap evi, yangında kullanılamaz hale geldi.

Ambahan Köyü'nde dün saat 16.30 sıralarında, yalnız yaşayan Zeynep Duran'ın evinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine yangına itfaiye ve jandarma sevk edildi. Alevlerden 2 katlı ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti. Yangın diğer ev ile tarlalara sıçramadan söndürüldü.

HABER-KAMERA: Halim AKCA/BUCAK,