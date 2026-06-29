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Burdur'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

Burdur'da tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı
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Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı.

Fahri G. (31) idaresindeki 10 SB 102 plakalı tır, Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü yakınlarında İbrahim G. (83) yönetimindeki 07 AVB 550 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki Sabira Y. (70) yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı, cenaze ise morga götürüldü.

Kaynak: AA / Seher Özer
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