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Bucak'ta Otoparkta Kaza: Sürücü Yaralandı

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Burdur'un Bucak ilçesinde bir otoparkta meydana gelen kazada, otomobil duvara çarparak sıkışan sürücü yaralandı. Sürücü, sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde, otoparkta duvara çarpan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Zekeriya D. idaresindeki 15 MA 1150 plakalı otomobil, Konak Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkında, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu duvara çarptı.

Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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