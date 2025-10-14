Haberler

Bucak'ta Otomobil ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bucak'ta Otomobil ve Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya-Isparta kara yolu Elsazı köyünde Veysel Ç. idaresindeki 34 EIP 271 plakalı otomobil ile Nevzat E. yönetimindeki 07 YS 789 plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, araçta bulunan Mustafa D. ve Osman Ç. yaralandı.

Yaralılar, Isparta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
