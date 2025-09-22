Haberler

Bucak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bucak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde Taşyayla - Belören köyleri arasında çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Taşyayla - Belören köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
Rasim Ozan Kütahyalı evlendi, eski eşi Nagehan Alçı'dan sürpriz hamle

Nagehan Alçı'dan eski eşi ROK için sürpriz paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1.5 yıldır süren öksürüğünün nedeni kabak çekirdeğiymiş!

1.5 yıl boyunca öksürdü, nedeni herkesi şok etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.