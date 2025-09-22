Bucak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Taşyayla - Belören köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.