Bucak'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Burdur'un Bucak ilçesinde Taşyayla - Belören köyleri arasında çıkan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Burdur'un Bucak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Taşyayla - Belören köyleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel