Bucak'ta Müstakil Evde Yangın Çıktı
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev kullanılmaz hale geldi. Belören Köyü'ndeki yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında bir kedi yavrusu kurtarılıp tedavi altına alındı.
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında bir müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Belören Köyü'nde Nejdet Erzurum'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan, yangına maruz kalan kedi yavrusu Bucak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edilerek, tedaviye alındı.