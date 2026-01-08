Haberler

Bucak'ta iki katlı boş evin duvarı çöktü

Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde Çukur Mahallesi'ndeki kullanılmayan kerpiç evin duvarının çökmesi sonucu itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay sonrası güvenlik önlemleri alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kullanılmayan kerpiç iki katlı evin duvarında çökme meydana geldi.

Çukur Mahallesi'nde kullanılmayan kerpiç evin duvarı çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evin çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
