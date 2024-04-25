Bucak'ta İş Yeri ve Otomobil Kundaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir iş yerini ve otomobili kundakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kızılkaya Beldesi'nde Mustafa G'ye ait berber dükkanında ve Tugay M'ye ait 07 GK 505 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerlerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Dükkanda ve otomobilde hasara neden olan yangınların kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini değerlendiren jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi olarak E.A'yı (20) evinde gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.