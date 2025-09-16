Bucak'ta İlköğretim Haftası Kutlandı
Burdur'un Bucak ilçesinde Oğuzhan İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası programında öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi. Programda, okul müdürü başarı dileklerini sundu ve anasınıfı öğrencilerine hediyeler verildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.
Oğuzhan İlkokulu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda öğrenciler tarafından şiir okundu ve çeşitli gösteriler yapıldı.
Okul Müdürü Süleyman Sağar, 2025-2026 Eğitim - Öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi.
Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca tarafından anasınıfı öğrencilerine hediyeler verildi.
Programa, Kuruca ve eşi Eda Kuruca, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Nail Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar, AK Parti Bucak İlçe Başkanı Osman Taşkın, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.