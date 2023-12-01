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Bucak'ta ehliyetsiz sürücünün otomobili şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

1 Aralık 2023 23:15 Son Güncelleme: 23:16 Abone Ol

Burdur'un Bucak ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır iki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve kurtarma ekipleri sevk edildi.