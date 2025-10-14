Bucak'ta Dereye Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Haberler

Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde T.O. idaresindeki otomobil, Yetmiş Evler Mahallesi'nde dereye devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde dereye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

T.O. idaresindeki 15 ABY 068 plakalı otomobil, Yetmiş Evler Mahallesi'nde dereye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ekiplerce dereden çıkarılan sürücü, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
