Burdur'da çekiciyle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde çekici ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde çekici ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Doğukan A. (27) idaresindeki 34 MOG 298 plakalı çekici, Isparta-Antalya kara yolu Kargı köyü mevkisinde Erdi T. yönetimindeki 35 GC 0937 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile kamyonette bulunan Murat A. ve Murat A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
