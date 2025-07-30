Bucak Kaymakamı Kuruca, Hastane Ziyareti Gerçekleştirdi

Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Bucak Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları servisini ziyaret etti.

Kuruca, spina bifida ve hidrosefali hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Yağmur Çolak'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.

Kuruca, hastane başhekimi Tanzer Gökkara'dan hizmetler ve ilçenin sağlık altyapısı hakkında bilgi aldı.