Bucak Kaymakamı Kuruca, Hastane Ziyareti Gerçekleştirdi
Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Bucak Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları servisini ziyaret ederek, spina bifida ve hidrosefali hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Yağmur Çolak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Bucak Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları servisini ziyaret etti.
Kuruca, spina bifida ve hidrosefali hastalığıyla mücadele eden 5 yaşındaki Yağmur Çolak'ı da ziyaret ederek geçmiş olsun diledi.
Kuruca, hastane başhekimi Tanzer Gökkara'dan hizmetler ve ilçenin sağlık altyapısı hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel