Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti

Burdur'un Bucak ilçesinde itfaiye ekipleri 2025 yılında 438 olaya müdahale etti.

Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 53 noktada ev ve iş yeri yangınına, 175 noktada arazi yangınına, 39 noktada araç yangınına, 45 noktada sıkışmalı kazaya müdahale etti.

İtfaiye Müdürü Ahmet Can, İtfaiye Müdürlüğü yangınlara daha hızlı yetişebilmek için gelişmeye devam ettiklerini söyledi.

Özellikle çöp konteyneri yangınının fazla olduğunu belirten Can, vatandaşlardan bu konuda duyarlılık beklediklerini ifade etti.

Can, baca yangınlarına karşı vatandaşların bacalarını temizletmesi gerektiğini kaydetti.