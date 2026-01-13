Haberler

Bucak İtfaiyesi 2025 yılında 438 olaya müdahale etti

Güncelleme:
Bucak ilçesinde itfaiye ekipleri, 2025 yılı içerisinde 438 yangın ve acil duruma müdahale gerçekleştirdi. İtfaiye Müdürü Ahmet Can, yangınlara hızlı müdahale için gerekli gelişmeleri sağladıklarını belirtirken, vatandaşlardan yangın güvenliği konusunda duyarlılık bekledi.

Burdur'un Bucak ilçesinde itfaiye ekipleri 2025 yılında 438 olaya müdahale etti.

Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 53 noktada ev ve iş yeri yangınına, 175 noktada arazi yangınına, 39 noktada araç yangınına, 45 noktada sıkışmalı kazaya müdahale etti.

İtfaiye Müdürü Ahmet Can, İtfaiye Müdürlüğü yangınlara daha hızlı yetişebilmek için gelişmeye devam ettiklerini söyledi.

Özellikle çöp konteyneri yangınının fazla olduğunu belirten Can, vatandaşlardan bu konuda duyarlılık beklediklerini ifade etti.

Can, baca yangınlarına karşı vatandaşların bacalarını temizletmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
