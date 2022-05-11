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Bucak'a sentetik buz pisti yapılacak

AA - Hüseyin Çubuk - Güncel
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Bucak'a sentetik buz pisti yapılacak

Bucak Belediyesince "Herkes İçin Spor" sloganıyla ilçeye buz pateni pisti yapılacak.

Bucak Belediyesince "Herkes İçin Spor" sloganıyla ilçeye buz pateni pisti yapılacak.

Belediye Başkanı Emrullah Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede özellikle gençlerin bu projeyi dört gözle beklediklerini aktardı.

Gençlere yeni spor ve eğlence alanları kazandırmaya devam ettiklerini belirten Ünal, "Kay-kay pisti ve kitap kafeden sonra gençlerimize güzel bir spor alanı daha sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünal,Yeni Mahalle'deki petrol istasyonunun yanındaki 450 metrekarelik alan üzerine enerji maliyeti olmayan sentetik buz pateni pistinin inşa edileceğini dile getirerek spor alanının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

AA / Hüseyin Çubuk - Güncel

Emrullah Ünal, Kitap, Güncel, Haberler

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