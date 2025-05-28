Buca'da Oto Galeri Tartışması Kanlı Bitti: İki Ölü, 14 Gözaltı

Buca'da Oto Galeri Tartışması Kanlı Bitti: İki Ölü, 14 Gözaltı
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İzmir'in Buca ilçesinde oto galeri iş yapan iki grup arasında çıkan bölgeler üzerindeki tartışma sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Olayda 4 kişi yaralanırken, 14 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, oto galeri, çekici ve oto tamiri işi yaptıkları öğrenilen iki grup arasında yaşanan bölge tartışmasında Faruk Acu (37) ve Ahmet Akmar'ın (30) yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 15 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi, Özmen Caddesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Oto galeri, çekici ve oto tamiri işi yapan iki grup arasında, iddiaya göre, 'birbirinin bölgelerini ihlal ettikleri' gerekçesiyle husumet başladı.

Taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede tabanca, bıçak ve beyzbol sopalı kavgaya döndü. Kavgada, Faruk Acu, Ahmet Akmar, M.A. (24) ve E.A. (39) tabanca ile vurularak, A.B. (23) bıçakla, E.G. (33) ise darp sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Akmar ve Acu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğünce olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak hareket eden Cinayet Büro Amirliği, Motosikletli Timler Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildiği öğrenildi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.A., M.A., H.A. (36), Ş.S. (19), H.U. (19), H.T. (24), İ.N. (27) ve O.G. (28) tutuklanırken, S.A. (34), A.S. (44), E.G., K.B. (22), H.K. (26) ve A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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