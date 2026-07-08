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İzmir'de orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle 1 şüpheli tutuklandı

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İzmir’in Buca ilçesinde hobi bahçesinde balyozla direk çakarken çıkan kıvılcımlarla orman yangınına yol açan Ö.B. jandarma tarafından gözaltına alınıp tutuklandı. Yangında 6 dekar ormanlık ve 3 dekar ziraat alanı zarar gördü.

İzmir'in Buca ilçesinde hobi bahçesinde çalışma yaptığı sırada orman yangınına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 6 Temmuz'da Yıldızlar Mahallesi yakınlarında çıkan ve 6 dekar ormanlık, 3 dekar ziraat alanının zarar gördüğü yangına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü.

İncelemeler sonucu yangına mahallede hobi bahçesi bulunan Ö.B'nin (62) neden olduğu tespit edildi.

Şüphelinin bahçesine balyozla aydınlatma direği çakmaya çalıştığı sırada çıkan kıvılcımların bölgedeki kuru otları tutuşturduğu, alevlerin ormanlık alana sıçradığı belirlendi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Ö.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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