Buca'da "Geleceğe Yolculuk: Hayalimdeki Dünya" yarışmalarının ödülleri sahiplerini buldu

İzmir'in Buca ilçesinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen "Geleceğe Yolculuk: Hayalimdeki Dünya" yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Buca Eğitime Destek Platformu ile Sen de Dokun İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmaların ödül töreni Işılay Saygın Konferans Salonu'nda yapıldı.

Kompozisyon, resim, kısa video ve stand up kategorilerinde yeteneklerini sergileyen öğrenciler, gelecek vizyonlarını sanat ve edebiyatla ifade etti.

Yarışmalar kapsamında birinci olan öğrenciler, derece giren performanslarını davetliler için yeniden sergiledi.

Öğrencilere ödüllerinin takdim edildiği törene il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
