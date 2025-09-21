Haberler

Buca'da Biriken Çöpler Vatandaşları Rahatsız Ediyor

İzmir'in Buca ilçesinde Adatepe Mahallesi'nde biriken çöpler ve kötü kokular, vatandaşları rahatsız ediyor. Yerel halk, belediyeden acil çözümler bekliyor.

İzmir'in Buca ilçesinde vatandaşlar, sokaklarda biriken çöplere ve oluşan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi.

İnşaat mühendisi Cankan Köktürk, 8 yıldır ilçede yaşadığını belirterek, Adatepe Mahallesi Hasanağa Parkı çevresindeki çöplerin uzun süredir toplanmadığını öne sürdü.

Çöpler nedeniyle her gün kullandığı yoldan geçemediğini ve kötü kokudan uyuyamadığını belirten Köktürk, "Çok yer gezdim, böyle bir şey görmedim. Belediyeciliğin asli görevlerinden bir tanesi çöpleri toplamaktır. Çöpler kaldırılmadığı gibi daha da çoğaldı. Fareler de ortaya çıktı, kokudan uyuyamıyorum." dedi.

Emrecan Altuğ da biriken çöplerin sağlık açısından tehlikeli boyutlara ulaştığını savundu.

Durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Altuğ, "Tüm yetkililere sesleniyorum, lütfen şu çöpleri artık alın. Sineklerden, böceklerden mikrop kaptım, bacağımda yaralar çıktı. Geceleri uyuyamıyoruz." diye konuştu.

