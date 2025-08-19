Buca'da Atık Yığınında Yangın Çıktı

Buca'da Atık Yığınında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde boş alanda meydana gelen yangında, itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü. Çevredeki esnaf, atıkların çevre kirliliğine yol açtığını ve sağlıklarını tehdit ettiğini belirtti.

İzmir'in Buca ilçesinde boş alandaki atık yığınında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyhan Mahallesi 718 Sokak'ta bulunan, bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda plastik, tekstil ürünleri ve moloz birikintisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Alandaki çöplerin farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinin atıkları olduğu ve zaman zaman yakıldığı belirtildi.

Bölgedeki esnaf ise atıkların çevre kirliliği oluşturduğunu ve yakılmasıyla sağlığı tehdit ettiğini belirterek, yetkililerden çözüm talep etti.

Buca Belediyesinden 1 Mayıs'ta yapılan açıklamada, mülkiyeti bir kamu kurumuna ait olan alana geceleri kaçak sanayi atıklarının döküldüğü belirtilmiş ve alanın tel örgüyle koruma altına alınması gerektiği ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı: Hayat kin için çok kısa

Bu görüntüden saniyeler sonra kabusu yaşadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.