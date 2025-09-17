Buca Belediyesi'nde Çöp Toplama Çalışmaları Başladı
Buca Belediyesi işçileri, 3 aylık maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle süren eylemi sonlandırdı. Ekipler, biriken çöpleri toplamaya ve hijyen çalışmalarına başladı.
İLÇEDEKİ ÇÖPLER TOPLANIYOR
Buca Belediyesi'nde, işçiler ve DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube üyeleri, 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle 9 Eylül akşamı başladıkları iş bırakma eylemine son verirken, belediye ekipleri işbaşı yaptı. Ekipler, biriken çöpleri toplarken, konteyner ve çevresinde hijyen çalışması da başlattı.
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,
