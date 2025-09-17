Buca Belediyesi'nde Çöp Toplama Çalışmaları Başladı

İLÇEDEKİ ÇÖPLER TOPLANIYOR

Buca Belediyesi'nde, işçiler ve DİSK Genel İş İzmir 6 No'lu Şube üyeleri, 3 aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle 9 Eylül akşamı başladıkları iş bırakma eylemine son verirken, belediye ekipleri işbaşı yaptı. Ekipler, biriken çöpleri toplarken, konteyner ve çevresinde hijyen çalışması da başlattı.

Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,