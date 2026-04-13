Haberler

Tüm Bel Sen'den Buca Belediyesine ödeme planına uyma çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Buca Belediyesi çalışanları, TİS kapsamında ödenmesi gereken alacakları için eylem yaptı. Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube, ödeme planının uygulanmasını ve alacaklarının bir an önce ödenmesini talep etti.

İzmir'in Buca Belediyesi çalışanları, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamındaki alacaklarının daha önce sunulan plana göre ödenmesini talep etti.

Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube'den yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan'da eylem kararı alan çalışanlardan bir grup, Buca Belediyesi binası önünde bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, 2024 ve 2025 yıllarına ait eğitim yardımları, arazi tazminatları ile 7 aydır toplu iş sözleşmesi ücretlerinin ödenmediğini belirtti.

Hükenek, kendilerine bir ödeme planı sunulduğunu, bu süreçte TİS ücretinin bir kısmının ödendiğini ancak planın devamında verilen sözlerin tutulmadığını savundu.

Buca Belediyesi yönetiminin bütçe yetersizliği ile mali sıkıntıları gerekçe gösterdiğini ileri süren Hükenek, ödeme planına uyulması çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu gerekçeler, emekçilerin yaşadığı mağduriyeti büyütmekten başka bir sonuç doğurmamaktadır. Ay sonunu getiremeyen, temel ihtiyaçlarını borçla karşılayan, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen belediye emekçileri artık tükenme noktasına gelmiştir. Belediye çalışanları tüm zorluklara rağmen görevini özveriyle sürdürmektedir. Ancak artık sabır sınanmakta, emekçi oyalanmaktadır. Bizler oyalanmak değil, hakkımız olanı istiyoruz. Buca Belediyesi yönetimine açıkça sesleniyoruz: Defalarca ödeme sözü verdiniz, tutmadınız. Verdiğiniz sözleri yerine getirin. Emekçiyi oyalamaktan vazgeçin, alacaklarımızı hemen ödeyin."

Kaynak: AA / Metin Aydemir
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

Özgür Özel'den selam vermeyen ve elini sıkmayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili ilk yorum

İstanbul'da kaydedildi: izleyenleri ikiye bölen görüntü

İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

