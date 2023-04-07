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Siyasi içerikli etiketler hazırlayıp sosyal medyada paylaşan tasarımcı gözaltına alındı

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Eleştirel görsel tasarımlar yapan ve son olarak üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı etiketler tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, gözaltına alındı.

Üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı, market raflarına yapıştırılan etiketler son günlerde sosyal medyada gündem oldu.

ETİKETLERİN TASARIMCISI GÖZALTINA ALINDI

Etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarında paylaşan Mahir Akkoyun, bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Akkoyun, sosyal medya hesabında "Gözaltına alınıyorum, Konak Güvenlik Şube" mesajını paylaştı. Akkoyun'un İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

'Bu Ürün Size Pahalı mı Geldi? Erdoğan Sayesinde' Etiketlerini Üretip, Sosyal Medya Hesabında Paylaşan Mahir Akkoyun Gözaltına Alındı

"ŞÖYLE STİCKERLAR TASARLADIM"

Akkoyun, daha önce yaptığı bir paylaşımda da şu ifadeleri kullanmıştı: "Şöyle stickerlar tasarladım. İnsanların enflasyonla ve hayat pahalılığıyla en çok yüzleştikleri yerler olan marketlerde, manavlarda, pazarlarda ve alışveriş merkezlerinde yer alan ürünlere ve ürün rafları gibi yerlere yapıştırılsın diye"

'Bu Ürün Size Pahalı mı Geldi? Erdoğan Sayesinde' Etiketlerini Üretip, Sosyal Medya Hesabında Paylaşan Mahir Akkoyun Gözaltına Alındı

Kaynak: ANKA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık İzmir Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

FUAT SÖYLER:

Soytarılık

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siyah.beyaz:

soytarılık yapma şayet siyaset yapacaksan adam gibi git chp ye orda siyaset yap ..

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Burhan Kaplan:

Böyle şeyleri yapıcak kadar çalışan beynini ürün pahalılıklarının asıl sebepleri nedir diye kullansan ve ona göre farkındalıklar yapsan belki takdir alırdın ama hakkını almışın küçük provakatör...

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