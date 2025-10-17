Bu Hafta Vizyona Girecek 8 Yeni Film

(ANKARA)- Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 8 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında Uluslararası 9'uncu Paris Play Film Festivali'nde "En İyi Sinema Filmi" seçilen "Ben İyi Biri Olmadan Önce" ile Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nden 8 ödül alan "Bu da Bir Şey Mi" yer alıyor. Ayrıca "Buz Devri 2: Erime Başlıyor" de yeniden gösterilecek.

İşte o filmler:

Bu da bir şey mi

Söke Film Festivali'nin konuklarından biri olan yönetmen Levent, kaldığı oteldeki kat görevlisi Aliye'den habersizdir. Ancak Aliye, Levent'i çok iyi tanımakta ve onun eserlerinden ilham alarak kendi hayatına yeni bir yön çizmeye çalışmaktadır. İkilinin yolları, Aliye'nin geçmişi ve tutkularıyla kesişir. Gerçek hayatın katlarında dolaşan Aliye ve kurgu dünyasının yönetmeni Levent, gerçek ile kurgu arasında bir seçim yapmak zorundadırlar.

Tür: Dram

Yönetmen: Pelin Esmer

Oyuncular: Timuçin Esen, Merve Asya Özgür, İpek Bilgin

Ben İyi Biri Olmadan Önce

Film, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken bir yandan da iyi biri olarak kalmaya çalışan bir insanın mücadelesini konu ediyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Şerafettin Kaya

Oyuncular: Şerafettin Kaya, Pelin Batu, Mehmet Çağçağ

Mevlana Mest-i Aşk

Film, Şems-i Tebrizi'nin kayboluşunu ve bu olayın Mevlana'nın hayatındaki etkilerini anlatıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Hassan Fathi

Oyuncular: Halit Ergenç, Shahab Hosseini, Hande Erçel

Dövüş Efsanesi

Film, ünlü MMA dövüşçüsü Mark Kerr'in karma dövüş sanatları dünyasının zirvesine yükselişinin öyküsünü anlatıyor.

Tür: Biyografik, Dram

Yönetmen: Benny Safdie

Oyuncular: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Lyndsey Gavin

Siyah Telefon 2

Dört yıl önce, henüz 13 yaşındayken Fin, The Grabber'ın elinden kurtulmayı başaran ilk ve tek çocuk olmuş, onu öldürerek esaretten kaçmıştır. Ancak bazı kötülükler, ölümle sona ermez. Yıllar sonra, telefon yeniden çalar. The Grabber, mezarın ötesinden geri dönmüştür ve bu kez yalnızca Fin'in değil, kız kardeşi Gwen'in de peşindedir. Artık 17 yaşında olan Fin, geçmişin travmasıyla mücadele ederken, 15 yaşındaki Gwen siyah telefondan gelen çağrılar almaya başlar.

Tür: Gerilim, Korku

Yönetmen: Scott Derrickson

Oyuncular: Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke

Senden Kalan

Film, podyumların yıldızı Bahar'ın sahnede aniden bayılmasıyla başlayan sürece odaklanıyor. Hastanede kaldığı sırada Ferhat ile tanışan Bahar, onun sayesinde umudu ve hayatın gerçek anlamını yeniden hatırlar. Bu yolculuk, Bahar'a aşkı, yeniden başlamayı ve dünyanın ardında saklı kalan hakikati keşfetmeyi öğretir

Tür: Dram

Yönetmen: Ümit Gündoğdu

Oyuncular: İlayda Çevik, Ferhat Gündoğdu, Cemal Hünal

Şaman Ayini

Ekvador'un gizemli ormanlarında yaşayan bir kadının oğlunun bedeninde giderek karanlık bir varlık hakimiyet kurmaktadır. Bu durum, onu yıllardır kaçındığı ve karşı karşıya geldiği bir gerçekle yüzleşmeye zorlar: Doğaüstü bir varlığın musallatı. Kadının geçmişte çatıştığı bir yerli şamanla iş birliği yapmaktan başka seçeneği kalmaz. Bu beklenmedik ittifakta, modern dualar ile kadim ayinler iç içe geçer; ruhsal dünya ile fiziksel dünya arasında bir kapı aralanır. Ancak bazı varlıklar, ne bilimle açıklanabilir, ne de dua ya da ritüelle geri gönderilebilir.

Tür: Korku

Yönetmen: Antonio Negret

Oyuncular: Sara Canning, Daniel Gillies, Jett Klyne

Kafirun

Ahmet, hasta annesi ve küçük kız kardeşiyle sessiz bir yaşam sürerken, içine düştüğü karanlık labirent giderek derinleşir. Peşini bırakmayan kabuslar ve görünmeyen bir varlığın oynadığı akıl bozucu oyunlar, onun gerçeklikle bağını sarsmaya başlar. Her adımda, varlık Ahmet'i biraz daha içine çekerken; genç adamın dünyası, korkularla örülü bir hapishaneye dönüşür. Gün geçtikçe içine kapanan Ahmet'in zihninde, gerçek ile hayal arasındaki çizgi silinir. Zamanla tüm yaşananlar, çözülmesi imkansız bir kördüğüm haline gelir. Artık yalnızca kendisini değil, ailesini de korumak zorundadır. Ancak bunun tek yolu, en derin korkularıyla yüzleşmekten geçer. Bu yüzleşme, onun için bir sonun başlangıcı olacaktır.

Tür: Korku

Yönetmen: Rotin Engin Tutuş

Oyuncular: Ejder Özkarslıgil, Ceren Şule, Nazan Bayazıt