Haberler

Bu Hafta Dünyada Sanat Etkinlikleri: Tiyatrodan Film Festivallerine

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatro, konser ve film festivalleri gibi birçok sanat etkinliği düzenlenecek. Moskova'da kitap fuarı, Prag'da tiyatro oyunları ve konserler, ABD'de film festivalleri katılımcıları ağırlayacak.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 4-7 Aralık'ta Non/fiction Uluslararası Kitap Fuarı düzenlenecek.

Çekya'nın başkenti Prag'da yarın "Rusalka" oyunu sahnelenecek. Prag'da ayrıca "Jazz Boat Prague" ile "Traditional Folklore Night with Dinner" etkinlikleri gerçekleşecek.

Konserler

Şarkıcı Rod Stewart, yarın Almanya'nın Köln şehrinde, 5 Aralık'ta İsviçre Zürih'te, 7 Aralık'ta da Almanya'nın Münih kentinde konser verecek.

Kemancı ve besteci Andre Rieu 7 Aralık'ta Hollanda'da Maastricht şehrinde müzikseverlerle buluşacak.

Mumford & Sons müzik grubu yarın İskoçya'nın Glasgow şehrinde, 3 Aralık'ta İngiltere'de Manchester, 5 Aralık'ta Sheffield'de, 7 Aralık'ta da Birmingham'da hayranlarıyla bir araya gelecek.

Azerbaycan cazının efsanesi Vagif Mustafazade'nin doğumunun 85. yılına ithafen 6 Aralık'ta Jolly Joker Baku'de "Unforgettable Maestro" konseri düzenlenecek.

Azerbaycan'daki The Concert Hall of Opera Studio to Baku Music Academy, 4 Aralık'ta Can Ozan'ın konserine ev sahipliği yapacak.

TBF olarak da bilinen, Mladen Badovinac, Luka Barbic, Aleksandar Antic, Ognjen Pavlovic, Niksa Mandalinic ve Nikola Vidovic'ten oluşan "Beat Fleet" müzik grubu 4 Aralık'ta Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Cinemas Sloga'da performans sergileyecek.

Film festivalleri

ABD'nin Idaho eyaletinde gerçekleştirilen "Sun Valley Film Festivali" 3-7 Aralık'ta zengin bir programı sinemaseverlerle buluşturacak.

Endonezya'da Asya sinemasının gelişimine odaklanan Jogja-Netpac Asya Film Festivali (JAFF) 6 Aralık'ta sona erecek. Yogyakarta şehrinde düzenlenen festival ile Asya sinemasının Endonezya'da daha geniş bir kitleye tanıtılmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Singapur'da düzenlenen 36. Singapur Uluslararası Film Festivali (SGIFF) 5 Aralık'a kadar sinemaseverleri ağırlayacak.

The Londra Uluslararası Animasyon Festivali, 7 Aralık'a kadar Londra'da animasyon meraklılarını buluşturacak.

The Red Sea Film Foundation tarafından 4-13 Aralık'ta gerçekleştirilecek "Red Sea Uluslararası Film Festivali", Suudi Arabistan'ı önemli bir küresel film merkezi ve hikaye anlatıcıları platformuna dönüştürmeyi hedefliyor.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 9 film vizyona girecek.

Jessie Buckley ve Paul Mescal'ın başrollerde yer aldığı biyografi-drama filmi "Hamnet", Josh Hutcherson ve Elizabeth Lail'in rol aldığı "Five Nights at Freddy's 2" ile Uma Thurman'ın kült performansını yeniden beyazperdeye taşıyan "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" 5 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Tom Felton ve Damian Lewis'in rol aldığı komedi filmi "Fackham Hall", Junya Enoki ve Megumi Ogata'nın seslendirdiği anime yapım "Jujutsu Kaisen: Execution" ve Daniel Radcliffe ile Jonathan Groff'un yer aldığı "Merrily We Roll Along" da vizyonda yer alıyor.

Emma Corrin ve Nicholas Galitzine'in başrolleri paylaştığı "100 Nights of Hero", William H. Macy ve Thomas Jane'in oynadığı "Frontier Crucible" ile belgesel-animasyon "Endless Cookie" ise haftanın diğer yapımları arasında bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Ünlü çift, çocukları için Türkiye'yi terk etti! İşte tercih ettikleri ülke

Bir ünlü çift daha Türkiye'yi terk etti
Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Memur, emekli, asgari ücret! Son dönemece girilirken en net zam oranları belli oldu

Memur, emekli ve asgari ücretli için en net zam oranları belli oldu
Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu: Bunların içinde insan yaşıyor

Ustanın yaptığını fark eden müteahhitin tepkisi sert oldu
Türkiye'den sonra Lübnan'a giden Papa böyle karşılandı

Türkiye'den sonra gittiği ülkede böyle karşılandı
Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi

Derbi öncesi Galatasaray'da kriz! Okan Buruk küplere bindi
Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim

Evdeki altınlar çalındı, hırsız kocası çıktı! Sebebi hayli vahim
Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi

Kapağı açan polis, fuhuş için bekleyen 9 kadınla göz göze geldi
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si koca kız oldu! Son halini görmeniz lazım
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı

3 harfli zincir markette büyük rezillik! Görenin midesi bulandı
Genç kadının ölü bulunduğu evde sahte alkol olduğu belirlendi

Genç kadının ölümünde sahte alkol şüphesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.