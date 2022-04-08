Bu akşam TRT 1'de başlıyor… 'Kasaba Doktoru' kim kimdir?

İşte 'Kasaba Doktoru'nun merakla beklenen karakterleri:

DR. HAKAN AYDINER (Ozan Akbaba)

İyi bir cerrah. Çok gülmez, her zaman soğukkanlı tam bir buz adam. İstemezse duygularını anlayamazsınız. İnsanlar Hakan Aydıner'i ya sever ya da sevmez, arası yoktur. Hakan Aydıner için de durum farklı değildir; hiçbir şeyin arası yoktur.

DR. ÖMER ÖZEN (Deniz Can Aktaş)

Çocukluğunda aldığı hayat dersi Ömer'i mesleğine aşık, cesur bir doktora dönüştürür.

İnanırsa sonuna kadar gider. Damarına basılıncaya kadar sakindir. Atacağı tek bir yanlış adım yolunu hiç tahmin edemeyeceği bir hastaneye düşürür.

DR. LEYLA ERPEK (Hazal Subaşı)

Bir hastayı kurtarma ihtimali çok az dahi olsa Leyla önünü ardını çok düşünmeden harekete geçer.Acil serviste bambaşka biri olur. Tüm dünyayı karşısına alması gerekse bile her şey hayata tutunacak bir yaşam içindir.

Başhemşire MİNE YILDIZ (Vildan Atasever)

Başhemşire Mine işinde iyidir. Her zaman ciddi ve otoriterdir. İş arkadaşlarına, ailesine, dostlarına güven verir. Varlığı çevresini rahatlatır ama o kalabalıklar içinde yalnızdır.

YALÇIN AYGÜN (Sinan Albayrak)

Sadece iyi bir cerrah değil aynı zamanda başarılı bir hastane yöneticisi. Güçlü, hırslı bir adam. Başarı için her şey mübah diyenlerden. Kendi doğruları ve kuralları vardır. Herkesin bunlara uymasını bekler. İtiraz edeni, sesini çıkaranı affetmez.

DR. TURGUT ÖLGÜ (Barış Yıldız)

Özel Uluçınar hastanesinin başhekimi aynı zamanda anestezi uzmanıdır. Enteresan bir dinginliğe sahiptir. Turgut ve Hakan birbirlerinin tam zıttı insanlardır. Belki de bu yüzden çok iyi arkadaşlıkları vardır. İkisi de eksik yönlerini birbirleriyle tamamlıyor ve Özel Uluçınar Hastanesi'ni tüm zorluklara rağmen yönetiyorlar…

DR. BERK AYGÜN (Özgün Karaman)

Kendine has gülüşü ve şeytan tüyü olan o adamlardan. Ülkenin en ünlü cerrahlarından Yalçın Aygün'ün oğludur. Herkesin doğuştan şanslı diye nitelendirdiği Berk'in hayatı göründüğü kadar da toz pembe değildir.

İHSAN BOZKIR (Sinan Demirer)

Özel Uluçınar Hastanesinin müdür yardımcısı. Kurnaz, bazen bir hastanede çalıştığını unutup işin etik kısmını es geçtiği oluyor. Bu durumlarda Doktor Hakan'a toslayıp anında da geri adım atar. Keşfedilmeyi ve Özel Uluçınar Hastanesinin bağlı olduğu hastaneler grubundaki daha iyi hastanelere yönetici olarak atanacağı hayalini ciddi ciddi kuruyor.

BÜLENT KARGI (Barış Yalçın)

Çokta başarılı bir cerrah değildir. Onun başarılı olduğu konu hekimliğinden çok yöneticiliğidir. Her zaman güçlünün yanında olmasını bilen, bunu beceren biridir.

ONUR GÜNCE (Tarık Uğur Özenbaş)

Erkek hemşire Onur, işinin erbabıdır. Mine'den sonra Hakan Aydıner'in en güvendiği hemşiredir. Bu da birçok ameliyatta bulunmasına ve yaşına göre işinde pişmesine neden olmuştur.

DR. MURAT DİLKOR (Özgür Cem Tuğluk)

Cerrah. Sempatik, neşeli, gülmeyi, eğlenmeyi seven bir tip. Zora gelmez, risk almayı sevmez. İyi bir ikinci adamdır, öne çıkmayı istemez. Ömer'in de Leyla'nın da iyi arkadaşıdır ama daha çok eğlenilen günlerde. İşler biraz sarpa sardığında Murat anında görünmez olur.

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