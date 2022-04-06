Baraj suları altında kalacak bu ağaçlar bahara son kez "Merhaba" dedi

Artvin'de baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçe merkezinde meyve ağaçları son kez çiçek açtı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçe merkezinde baraj suları altında kalacak olan meyve ağaçları son kez çiçek açtı. Bu yıl kışın uzamasıyla geçte olsa açan çiçekler, seyrine doyulmaz manzaralar oluştu.

Artvin'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle baharın habercisi olarak bilinen siklamen çiçekleri, erik ve kayısı ağaçları çiçek açtı. Bu yıl yoğun kar yağışı nedeniyle geçte olsa açan çiçekler, seyrine doyulmaz manzaralar ortaya koyarken, vatandaşlar bu anın tadını çıkartmak için park bahçelere koştu.

İnşaatı süren Yusufeli Barajı bu yıl su tutacak olması nedeniyle baraj suları altında kalacak olan ilçede bulunan baharın habercisi çiçekler ise son görevlerini yerine getiriyor. Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar ise cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle son kez açan çiçekleri görüntülediler.