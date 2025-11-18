BTS Üyesi Jin'e Rızası Dışında Öpme Suçlaması: Japon Kadına Cinsel Saldırı İddianamesi

Güney Koreli müzik grubu BTS üyesi Jin'i (Kim Seok-jin), 2024'te hayranlarıyla bir araya geldiği etkinlikte rızası dışında öpen Japon kadının "cinsel saldırı" ile suçlandığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savcılığı, BTS üyesi Jin'in askerlik görevini tamamlamasının ardından düzenlenen etkinlikte, şarkıcıyı rızası dışında öpen kadın hakkında iddianame hazırladı.

Savcılık iddianamede, 50'li yaşlarındaki Japon kadına "cinsel saldırı" suçlaması yöneltti.

Ne olmuştu?

BTS üyesi Jin'i, 13 Haziran 2024'te hayranlarıyla bir araya geldiği etkinlikte Japon bir kadın sarılarak rızası dışında yanağından öpmüştü.

Bunun üzerine çekilen videolarda Jin'in durumdan rahatsız olduğu ve kafasını çevirdiği görülmüştü.

Bu duruma tepki gösteren Jin'in hayranları, kadın hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Japon kadın, "cinsel saldırı" suçlamasıyla ifade vermeye çağrılmıştı.