Btp Sözcüsü Önder: "Terörü Meşrulaştırmak Terörle Mücadele Kanunu'nda Suçtur"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitmesine ilişkin, "Terörü meşrulaştırmak, terörü övmek, teröristi övmek, Terörle Mücadele Kanunu’nda suçtur. Suçluyu övmek de yine aynı şekilde Türk Ceza Kanunu’nda suçtur. Bunu bir kamu görevlisinin yapması, görevini kötüye kullanması anlamına gelir" dedi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Önder, "On binlerce insanımızı katletmiş eli kanlı insanlar, barış temsilcisi olarak ilan ediliyor. Diğer yandan şehitlerimizin aileleri ise birliği ve dirliği bozmakla itham ediliyor. Devlete kastetmiş, millete kastetmiş; on binlerce insanımızın kanı elinde olan kişi, yani terör elebaşı Abdullah Öcalan, bugün bölgemize hatta Ortadoğu'ya barışı getirecek kişi olarak görülüyor" diye konuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve Lübnan temsilcisi olduğunu dile getiren Önder, "Aslında bütün bu fotoğraflar, Türkiye'de yürütülen sürecin milli dinamiklerle yürütülmediğini gösteriyor. 'Aklımız almıyor' diyoruz ya; evet, burada bir akıl var ama bu akıl, bu milletin aklı değil. Tom Barrack'ın hem Orta Doğu temsilcisi hem de Türkiye Büyükelçisi olması, bunun net bir fotoğrafıdır. Ortada bir akıl var ama bu akıl, milli bir akıl değil. Bu akıl, eğer bir devlet aklıysa, Türk devletinin ve Türk milletinin aklı değildir" dedi.

